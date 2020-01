Er ist auf Bildern kaum wiederzuerkennen: Shaun Weiss, der mit dem Kassenschlager "Mighty Ducks" berühmt wurde, ist nun festgenommen worden.

In Auto eingebrochen: Weiss

Ihm wird ein Einbruch und Drogenmissbrauch zur Last gelegt. Der 41-Jährige wurde von der Polizei aufgegriffen, weil er in ein Auto, das in einer Garage geparkt stand, eingebrochen sei. Dort wurde er von Nachbarn entdeckt. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen, wo man feststellte, dass er die Droge Meth genommen habe.

© Marysville Police Department

Festname von Weiss im Jänner 2020

© Getty Images

Bei einem Fanevent im April 2015

Nicht erste Festnahme

Fans des Schauspielers sind entsetzt, was die Drogen mit ihrem Idol - rein äußerliche eindrücklich zu sehen - angerichtet haben. Bereits 2018 hatte der Schauspieler Probleme mit Suchtmitteln, wurde damals in Kalifornien festgenommen.