''Mr. Big'': Noch einmal Vater mit 65!

Wo andere in Rente gehen, wird Chris Noth noch einmal Vater. Der 65-jährige Schauspieler, der vor allem als "Mr. Big" aus "Sex and the City" bekannt ist, gab auf Instagram die Geburt seines zweiten Kindes bekannt. "Direkt vom Himmel kommt unter zweiter Sohn Keats", schreibt der US-Amerikaner dazu.

Seit 2002 ist er mit der 30 Jahre jüngeren Schauspielerin Tara Wilson zusammen. 2008 folgte der erste Sohn Orion und 2012 wurde geheiratet. Jetzt krönt Söhnchen Nummer zwei das Glück der beiden. Und woher der ungewöhnliche Name stammt, verriet er auch gleich. Denn er zitierte in seinem Posting den Dichter John Keats. "Eine Sache der Schönheit ist eine Freude für immer", war dort zu lesen. Diese Zeilen findet man auch in Keats Werk "Endymion".

© FilmMagic.com/Getty