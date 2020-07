Naomi Campbell splitterfasernackt in U-Bahn in New York

Naomi Campbell zeigt was sie hat. Nur mit einer Handtasche bekleidet, die ihre Brüste und ihren Intimbereich bedeckt, wartet sie am Bahnsteig auf die einfahrende U-Bahn. Anschließend nimmt sie darin Platz und lässt sich dabei gewohnt stilvoll ablichten.

Allerdings ist das nicht etwa ein plötzlicher exhibitionistischer Schub des 50-jährigen Supermodels, sondern Teil einer Kampagne für das Modehaus "Maison Valentino". Aufgenommen wurden die Bilder bereits im letzten Jahr. Im Mai postete dann Valentino-Chefdesigner Pierpaolo Piccioli bisher unveröffentlichte Aufnahmen der letztjährigen Kampagne auf Instagram. Nun teilte auch Campbell die Bilder und sorgt damit für Schlagzeilen.

Dass dieses Shooting sie durchaus Überwindung gekostet haben muss, wissen ihre Fans ganz genau. Denn Campbell ist als Hygiene-Freak bekannt. Öffis meidet sie so gut es geht. Selbst wenn sie fliegt, soll dies nur mit Ganzkörperschutzanzug über die Bühne gehen und ihre Sitzplätze müssen vorher immer gereinigt werden. Dass diese U-Bahn-Garnitur also frisch aus dem Berufsverkehr kam und ohne Grundreinigung auskam, ist also zu bezweifeln.