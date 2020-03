Netflix-Star stirbt mit nur 38 Jahren

Große Trauer um Schauspieler Nick Tucci. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der 38-jährige US-Amerikaner an einem Krebsleiden. Dies teilte sein Vater Alexander auf Facebook mit.

Tucci hielt seine Krankheit bis zuletzt geheim. „Nick hatte sich entschlossen, seine Krankheit geheim zu halten, um seine beruflichen und künstlerischen Ziele so lange wie möglich verfolgen zu können“, so der Vater, der einen Dank an die Fans ausrichtete. „An die unter Euch, die Nicks Arbeit mochten: Danke, dass ihr sein Talent gesehen habt“.

Nick Tucci wurde vor allem für seine Rollen in den TV-Serien "Pose", „Channel Zero“ und „Homeland“ bekannt. Der 38-Jährige spielte aber auch im Horrorfilm "You're Next" eine wichtige Rolle.