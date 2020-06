Noch ein Baby für Heidi Klum?

Kommt bald das fünfte Kind? In der TV-Show "America's got Talent" plauderte Model-Mama Heidi Klum (47) aus, dass die gerne weiteren Nachwuchs möchte. Als das Baby einer Kandidatin kurz auf der Bühne zu sehen war, konnte sich Heidi Klum nicht mehr an sich halten und sagte: „Irgendwie will ich noch ein ganz Kleines.“

Ihre Kollegin Sofia Vergara (47), die selbst Mutter eines erwachsenen Sohnes ist, fragte gleich nach: „Ein Baby? Du hast vier!“ „Ja“, bestätigte Heidi ihr knapp.

Heidi Klum hat bereits vier Kinder aus ihren Ex-Beziehungen: Leni, 16, Henry, 14, Johan, 13, und Lou (10) - nun will sie scheinbar mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (30) noch ein weiteres Baby.