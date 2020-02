Oscar-Countdown. Pizza mit Grillgemüse und Pesto, Süßkartoffel-Risotto mit Hummus oder Wasserbrotwurzel-Tacos mit Mango und Avocado – vegetarisches Vergnügen für die Oscar-Stars. Wolfgang Puck kredenzt am Sonntag bei der After-Show-Party Governors Ball auf und hat dafür 16 erlesene Speisen sowie eine Poke- und Sushi-Station auf die Karte geschrieben.

Oscar-Menü mit Fleisch. „60 bis 70 Prozent der Gerichte werden vegan sein, es gibt aber auch Alternativen mit Fleisch“, erklärt der Austro-Koch sein bereits 26. Oscar-Menü. Somit werden die Oscars, anders als zuletzt die Golden Globes, nicht 100 % vegan sein.

Party-Marathon. Stärkung ist für die Oscar-Stars, bei denen laut Wett-Quoten Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Laura Dern und Brad Pitt die Siegesreden schon vorbereiten dürfen, gefragt: Seit Dienstag und bis Montagfrüh stehen in Hollywood gleich 44 Top-Partys am Plan. Die begehrtesten Einladungen sind der MPTF Night Before Fundraiser mit Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Charlize Theron oder Steven Spielberg, die Entertainment-Studio-Sause mit Jamie Foxx und Maroon 5 und natürlich die After-Show-Party in der Villa von Madonna.