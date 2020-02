Pamela Anderson: Scheidung nach nur 12 Tagen

Die ehemalige "Baywatch"-Darstellerin Pamela Anderson (52) hatte erst am 20. Jänner 2020 den Filmproduzenten Jon Peters (74, "A Star is Born", "Batman") ihr Jawort gegeben - jetzt soll schon wieder Schluss sein.

In einer Stellungnahme von Pamela Anderson heißt es: "Wir wären sehr dankbar für Ihre Unterstützung, da wir uns einige Zeit nehmen, um neu zu bewerten, was wir vom Leben und voneinander wollen. Das Leben ist eine Reise und die Liebe ist ein Prozess. In Anbetracht dieser universellen Wahrheit haben wir uns entschlossen, die offizielle Bestätigung unserer Heiratsurkunde zu verschieben und unser Vertrauen in den Prozess zu setzen. Vielen Dank, dass Sie unsere Privatsphäre respektieren."

© Getty Images Produzent und fünfter Ex-Ehemann von Pamela Anderson, Jon Peters (74).

Vor Kurzem klang das noch ganz anders: Sie würde ihn inspirieren, sagte Peters dem "Hollywood Reporter". 35 Jahre lang habe er sich immer Pamela als Partnerin gewünscht. Anderson beschrieb Peters als ihre große Liebe. Er sei immer für sie da gewesen und nun seien sie beide für diesen Schritt bereit, erklärte die gebürtige Kanadierin in einer als Gedicht geschriebenen Mitteilung. Vor mehr als 30 Jahren hatten sich Peters und Anderson in Hollywood kennengelernt und waren damals miteinander ausgegangen.

Jetzt ist es nach 12 Tagen schon wieder vorbei!