Partygirl Paris Hilton in ihrem Element: Die Hotelerbin hat schon mal ihren Geburtstag vorgefeiert; in New York wurde auf das Wohl von Paris angestoßen.

Happy Birthday Paris Hilton

Mit dabei waren Freunde, Familie, darunter Schwester Nicky und Modelmama Heidi Klum, die einen Teil der Sause mitfilmte und in ihren Instagram-Storys postete. Paris ist in bester Partylaune, legt einen sexy Tanz hin, zieht sich das kurze Kleidchen rauf und runter - kurzum, sie genießt den Abend. Am 17.2. ist es soweit und Paris wird 39 Jahre alt - wir sehen in den Clips, dass sie noch immer so feiert, wie mit 20.