Pink: Ihre Tricks für die Corona-Krise mit Kids

Auch Superstars sind von der Corona-Epidemie betroffen und müssen sich gut überlegen, wie sie ihre Kinder zu Hause beschäftigen. Für viele ist es absolutes Neuland, mit Kindern zu lernen (Respekt den Lehrern!), sie sinnvoll zu beschäftigen (wir können sie nicht stundenlang von dem TV parken) und gleichzeitig vielleicht noch selbst zum Arbeiten zu kommen (Ultra-Multitasking Hallo!).

Pink setzt auf gelockerte Regeln aber Arbeitsdisziplin

Eine, die uns nun zeigt, wie man es machen kann, ist Popstar Pink. Sie hat einen kurzen Clip auf Instagram geteilt in dem sie erklärt, wie die Einteilung bei ihr zu Hause funktioniert. Auf einem Blatt hat sie eine Tageseinteilung gemacht, was dabei auffällt: Sie lockert die Regeln. Geschlafen werden kann ein bisschen länger, am Abend etwas später ins Bett ist auch in Ordnung. Selbst eingeteilte Fernsehzeit gibt es auch. Im Gegenzug sollen sich die Kinder während der Lernphasen wirklich konzentrieren. Schaut nach einem sinnvollen, recht entspannten Plan aus. Ach, Pink, bei dir wirkt alles so easy und sympathisch.

Positiver Ausblick

Pink schließt mit aufmunternden Worten – wir werden das alle schaffen! Zur gemeinsamen täglichen Routine gehört auch ein Spaziergang am Nachmittag mit der ganzen Familie.