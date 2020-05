Rap-Star (47) an Coronavirus gestorben

London. Die britische Hauptstadt und die Musikwelt trauern um den britischen Musiker Ben Chijioke, der unter seinem Künstlernamen Ty als Rapper und Musikproduzent bekannt geworden war. Er arbeite mit großen Künstlern zusammen. Jetzt starb der Brite an mit nur 47 Jahren an den Folgen einer Coronavirus-Infektion.

Seine Musiker nahmen von Ty Abschied. Der Produzent und DJ Snips etwa schrieb auf Twitter, es seien "schreckliche Nachrichten. Dieser Mann hat viel für uns getan. Eine echte Londoner Legende."

Fuck Corona man. RIP Ty. This is horrible news. This man did a lot for us. A true London legend. RIP. Condolences to everyone close to him — Snips (@snipstweets) May 7, 2020

2001 veröffentlichte Ty sein Debüt-Album "Awkward" und wurde in der Szene bekannt. Zwei Jahre später gelang ihm mit "Upwards" der Durchbruch. Er wurde sogar für den Mercury-Preis nominiert. Zuletzt nahm er 2018 das Soloalbum "A Work of Heart" auf und gründete mit den Rappern Blak Twang und Rodney P eine britische Hip-Hop-Supergruppe namens Kingdem.

Die Rap-Szene trauert. Tief betroffen zeigte sich auch die bekannte US-Rap-Gruppe De La Soul und der britische Musiker Roots Manuva.

Als Sohn nigerianischer Einwanderer wurde Ty 1972 in London geboren und wuchs teilweise bei einer Pflegefamilie in Jaywick, Essex auf, während sich seine Eltern auf Job und Studium konzentrieren konnten.