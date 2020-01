Reaktionen auf den Tod Kobe Bryants

"Die meisten Menschen werden Kobe als großartigen Athleten erinnern, der eine ganze Generation an Basketballspielern inspiriert hat. Aber ich werde ihn immer als Mann erinnern, der viel mehr war als ein Athlet." (Kareem Abdul-Jabbar, Legende der Los Angeles Lakers)

"Ich bin mehr als am Boden zerstört. Mein großer Bruder. Ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht glauben" (Bryants ehemaliger Teamkollege Pau Gasol)

"Wir sind fassungslos und am Boden zerstört von der Nachricht des plötzlichen Tods von Kobe Bryant. Wörter können nicht seinen Einfluss auf unsere Spieler, die NBA und das Basketball-Spiel ausdrücken. Das ist ein monumentaler Verlust für die Basketball-Gemeinde und unsere Herzen sind einfach nur gebrochen. Wir schicken Liebe und Gebete an seine Frau Vanessa und die ganze Familie." (Die NBA-Spielergewerkschaft NBPA in einem Statement)

"Mann, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Ich habe angefangen, (Basket-)Ball zu spielen wegen KOBE, nachdem ich die Finals 2010 gesehen habe. Ich hatte vorher niemals Basketball geschaut und die Finals waren der Wendepunkt meines Lebens. ICH WOLLTE WIE KOBE SEIN. Ich bin VERDAMMT TRAURIG jetzt gerade!!!! RIP LEGENDE" (Der heutige NBA-Profi Joel Embiid)

"Niedergeschmettert, die Nachricht vom Tod meines Freundes @kobebryant zu hören. Gebete gehen an seine Frau Vanessa und seine Kinder und die @Lakers Familie." (Der frühere NBA-Profi Dennis Rodman)

"Wir vermissen dich jetzt schon Kobe" (Star-Quarterback Tom Brady)

"Die europäische Fußball-Gemeinde ist vereint in der Trauer über den plötzlichen und tragischen Verlust von Kobe Bryant. Eine wahre Sportlegende, Kobes Erfolge gehen über den Basketball hinaus, inspirierten alle Athleten, auf und neben dem Feld. RIP" (Die Europäische Fußball-Union UEFA)

"Das sind schreckliche Nachrichten!" (US-Präsident Donald Trump)

"Kobe war eine Legende auf dem Platz und begann gerade mit einem genauso bedeutsamen zweiten Akt" (Der ehemalige US-Präsident Barack Obama)

"Mein Herz liegt in Stücken, seit ich von dieser unvorstellbaren Tragödie gehört habe. Ich kann mir nicht vorstellen, was die Familien jetzt durchmachen. Kobe hat mir - und uns allen - so viel

bedeutet." (Musik-Superstar Taylor Swift)

"RIP Kobe, Held von vielen wie meinem Enkel, außerordentlicher Athlet, der immer nett zu mir und meiner Familie war. Mein tiefstes Beileid seiner Familie." (Schauspielerin Whoopi Goldberg)