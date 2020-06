Rebel Wilson: 'Ich wurde dafür bezahlt, zuzunehmen'

"Ich habe einen Job, in dem ich zeitweise viel Geld dafür erhielt, zuzunehmen", erzählt Schauspielerin Rebel Wilson (40) im Interview mit "The Sun". "Kein Wunder, dass Wilson lange Zeit wenig Lust darauf hatte, die Kilos purzeln zu lassen." Doch nun will sie sich nicht mehr von finanziellen Anreizen ablenken lassen und einen gesünderen Lebensstil führen.

Ihr Wunschgewicht: 75 Kilo bei einer Größe von 1,59 Metern 18 Kilo hat Rebel Wilson schon verloren - auf Instagram zeigt sie stolz ihr "Zwischenergebnis".

Um ihr Ziel zu erreichen, macht Wilson bereits viel Personal Training - und sie achtet auf ihre Ernährung. Für sie sei es das "Jahr der Gesundheit", so Wilson.