Richard Gere: Papa mit 70

Still und heimlich ist Hollywoodstar Richard Gere noch einmal Vater geworden. Und das mit 70 Jahren! Er und seine Frau Alejandra Silva (37) haben nach Söhnchen Alexander, der 2018 das Licht der Welt erblickte, nun einen zweiten Buben bekommen, wie US-Medien berichten.

Beide haben bereits Kinder aus früheren Beziehungen. Das Paar hält sich derzeit in seinem Haus in der Nähe von New York auf. Gere und Silva sollen in der Isolation die erste gemeinsame Zeit mit ihrem Nachwuchs genießen.