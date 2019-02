Riesenwirbel: Pinks Tochter (7) schießt mit echtem Gewehr

Aufregung. Pinks Tochter Willow (7) schießt mit einer echten Waffe. Was in den USA nicht unüblich ist, stößt selbst dort den Fans sauer auf. Carey Hart (43), Motocross-Fahrer und Ehemann von Popstar Pink (39), bringt seiner Tochter das Schießen bei. Darauf ist er auch so richtig stolz und postet davon ein Video auf Instagram. Viele Fans sind davon entsetzt.

Die 7-Jährige legt ihre Kinderhände an den Abzug eines 22-Kaliber-Gewehres und fragt routiniert: "Kann ich loslegen? Ist die Sicherung noch eingeschaltet?" Seine Tochter schieße seit dem dritten Lebensjahr, schreibt Heart zum Posting. Ihm sei wichtig, dass seine Tochter und auch sein Sohn Jameson (2) wüssten, wie man mit einer Waffe umgeht.

Dei Fans auf Instagram sind schockiert: "Unverantwortlich" nennt das ein User. "Es gibt absolut keinen Grund, warum ein Kind eine Waffe betätigen sollte", wird unter dem Schieß-Video kommentiert. "Das ist diese vergiftete amerikanische Kultur, dass Waffen irgendwie cool und ein Hobby sind." Andere sehen das aber auch als sinnvoll an: "Nur, wer weiß, wie gefährlich Waffen sind, geht verantwortungsvoll damit um."

Was Pop-Star Pink zu den Aufnahmen sagt, ist noch nicht bekannt.