Robbie: Sein Wörthersee-Tagebuch

Baden im Wörthersee, ein umjubeltes Privatkonzert und zum Abschied noch Grüße aus der Garage. Robbie Williams (45) machte am Wochenende zum bereits 12. Mal Kärnten unsicher: 36 Stunden Pop, Party und Planschen. Direkt vom Familien-Urlaub auf Formentera eingejettet, führte am Freitag sein erster Weg gleich wieder in die Fluten: vor dem feudalen Hotel Seefels sprang er in den Wörthersee. Postete den Badespaß auch gleich auf Instagram und ließ damit die große Überraschung schon vorab platzen.

Am Abend war er nämlich der Top-Star der geheimen Geburtstags-Feier zum 90er von Gaston Glock. Begeisterte dort VIPs wie Naomi Campbell, Joan Collins oder Hugh Grant mit Swing-Hits wie Straighten Up and Fly Right, einem Duett mit Papa Pete Conway (That’s Life) und schrägem Outfit: Robbie trug auf der Bühne viel zu kurze Hochwasser-Hosen.

Backstage erfüllte er sich einen Traum: ein Selfie mit John Travolta. „Der Held meines Lebens und ein großer Grund, warum ich das alles mache.“ Dazu nahm er für ein Erinnerungs-Foto in der Garage der Glocks auch auf einer Vespa Platz.

Samstagabend jettete er dann weiter nach Rumänien. Nächsten Sommer will er wiederkommen. Nicht nur zu den Glocks, sondern auch für ein Mega-Konzert im Wiener Stadion.