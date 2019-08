Robbie Williams ist offensichtlich ein Fan von Österreich - besonders von Kärnten. Erst Mitte Juni war der britische Popstar beim Glock Reitturnier in Kärnten und zeigte sich in den Sozialen Netzwerken bereits ganz entspannt in Badehose. Jetzt zog es ihn erneut an den Wörthersee. Auf Instagram postet er drei Fotos, die ihm beim Baden in malerischer Kulisse zeigen. "After School I take a dip in the pool", schreibt er dazu.

Las Vegas Show

Bis vor kurzem sorgte der ehemalige "Take That"-Star in Las Vegas für Stimmung. Mit seiner Show lockte er tausende Zuseher in die Casino-Stadt. Der Entertainer war mehr als begeistert und zeigte sich geehrt von dieser Chance. "Damit in die Fußstapfen von den größten Entertainern aller Zeiten zu treten, ist ein Traum, der wahr wurde", so Williams. Die Show war ein Mix aus seinen größten Hits, Swing-Klassikern und einigen Überraschungen.