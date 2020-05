"Scrubs"-Star Sam Lloyd verstorben

Freitag erschütterte ein Tweet von Schauspieler Zach Braff – bekannt als Dr. John Dorian (JD) – die "Scrubs"-Fangemeinde. Sam Lloyd, bekannt als der Rechtsanwalt "Ted", verstarb nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren in Vermont (USA).

Laut Berichten von "Entertainment Weekly" wurde bei Lloyd bereits im Jänner 2019 Lungenkrebs diagnostiziert – Wenige Wochen, nachdem seine Ehefrau Vanessa Sohn Weston zur Welt gebracht hatte. Kurze Zeit darauf entdeckten die behandelnden Ärzte einen inoperablem Tumor in Lloyds Gehirn.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG