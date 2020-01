Ein lustiges Trio urlaubt derzeit gemeinsam im Paradies: Popsängerin Adele (31), Moderator James Corden (41) und Sänger Harry Styles (25) lassen sich auf der karibischen Insel Anguilla die Sonne auf die Häupter scheinen.

Adele: Entspannung mit Freunden in der Karibik

Laut britischen Medien-Berichten entspannen die drei Stars zusammen mit einer größeren Gruppe von gemeinsamen Freunden. Adele, die sich erst vor wenigen Monaten von ihrem Ehemann Simon Konecki getrennt hat, wurde am Strand bei ausgelassenen Spielen abgelichtet. Was auffällt: Die gute Laune der Sängerin und ihre erschlankte Silhouette.

So hat sie abgenommen

Rund 20 Kilo soll sie in den letzten Monaten abgenommen haben. Die verlorenen Kilos sollen einem strikten Programm geschuldet sein: Pilates mit Gewichten im Fitnessstudio und einer speziellen Diät am Teller. Bei der Sirtfood-Ernährungsform setzt man auf spezielle Enzyme, die den Stoffwechsel anregen sollen und so Hungergefühl stoppen, doch die Fettverbrennung anregen.

Adele arbeitet derzeit an einem neuen Album.

© Getty Images

Adele vor ein paar Jahren