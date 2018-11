Fans der Girlgroup sind im Glück!

Sensation

Zuerst gab es die große Sensation, dass die Spice Girls ein großes Comeback feiern: Im Juni 2019 gibt die Gruppe demnach sechs Konzerte in Großbritannien, beginnend mit einem Auftritt in Manchester am 1. Juni, wie die Gruppe am Montag u.a. via Twitter mitteilte. Im gleichen Atemzug hieß es allerdings, dass eine der fünf fehlen werde. Nämlich Victoria Beckham, die seit Jahren als Designerin erfolgreich ist.

Verplappert

Doch nun hat Mel B sich im Radio verplappert. Zu einem Auftritt soll Victoria Beckham doch zu ihren Bandkolleginnen stoßen, wie die Sun berichtet. Am 14. Juni soll es ein Geheim-Konzert geben, das ebenso wie das letzte im Wembley Stadion stattfinden soll. In einem Gespräch mit Heart Radio verkündete Mel B, nachdem Mel C zuerst erklärte, wie viel Victoria mit ihrer Firma zu tun habe: "Sie wird uns in Wembley am 14. Juni unterstützen." Schon zuvor wurde über ein paar Geheim-Daten der Tour spekuliert, da es einige Konzertplätze gibt, die vorreserviert sind.