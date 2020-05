Sharon Stone mit Helm - und sonst fast nix

Hollywood. Sharon Stone postete ein Foto auf ihrem Instagram-Account, das nur wenig der Imagination übrig lässt. In einem knappen Bikini posiert die 62-jährige Schauspielerin vor ihrem heimischen Luxus-Pool. Ganz nebenbei hält sie sich auch noch an die Corona-Maskenpflicht – Von einfachem Mund-Nasen-Schutz scheint die schöne Blondine jedoch nichts zu halten. Stattdessen setzt sie auf einen kuriosen Rüstungshelm.

Dass die Schauspielerin auch noch mit 62 Jahren so fit ist, kommt auch nicht von irgendwo her. Gegenüber der "Vogue" erzählte Stone von ihrem Geheimnis: "Sehen Sie, ich kann hier auf dem Stuhl noch immer mit den Zehen meinen Kopf berühren, sogar ohne Aufwärmen. Das verdanke ich extremen Stretch-Meditations-Workouts." Mit ein Grund für die gesunde Lebensweise ist ein Schlaganfall aus dem Jahr 2001: "Man fühlt sich in seinem eigenen Körper fremd. Ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich nach dem Schlaganfall wieder einigermaßen sprechen und sehen konnte. Worte kamen nur stotternd und in die Länge gezogen heraus, und ich hatte echte Sehprobleme. Außerdem hatte ich bis zu den Knien kein Gefühl. Gewisse Medikamente haben mir sehr geholfen, und dennoch dauerte es fast sieben Jahre bis sich mein Gedächtnis erholt hat", erzählte sie weiter im Gespräch mit der "Vogue". Neben ihren strikten Workout-Routinen verzichtet die 62-Jährige auch vollständig auf Alkohol. Laut eigener Aussage trinke sie nicht einmal ein Glas Wein beim Essen.