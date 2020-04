Shayk und Schnabel: Gefährlicher Corona-Flirt

Nach der Trennung von Bradley Cooper scheint Model Irina Shayk wieder vergeben zu sein. Sie trifft sich derzeit mit dem Ex-Freund von Heidi Klum, dem Kunstsammler Vito Schnabel. Fotos der beiden, wie sie durch das geisterhafte New York spazieren, geistern derzeit durchs Netz.

Shayk und Schnabel: Corona-Dating

Bei den Ablichtungen fällt einiges auf: Weder Schnabel noch Shayk setzen während ihres Dates auf Maßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus. Sie halten zueinander keinen Sicherheitsabstand ein, tragen keine Maske oder Handschuhe. Nach dem Spaziergang schleichen sich die Beiden in das Loft von Schnabel. Gemeinsam in einer Wohnung verschwinden? Etwas, das an sich nur erlaubt ist, wenn man zusammen in einem Haushalt wohnt.

Wohnen sie schon zusammen?

Vielleicht ist das das Fall und die Beziehung ist schon ernster als gedacht. Immerhin saß Schnabel im Publikum, als Shayk für Valentino am 1. März über den Laufsteg ging. Wenn nicht, so könnten sie mit ihren Handlungen ältere Verwandte und andere Personen gefährden. Tja, Dating in Zeiten von Corona ist noch schwieriger als sonst…