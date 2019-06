Smith entzaubert sogar 'Godzilla'

Letzte Woche musste sich Will Smith in den heimischen Kinos noch Keanu Reeves geschlagen geben. Jetzt zaubert er sich mit Aladdin an die Chart-Spitze und lässt nicht nur John Wick 3, sondern auch gleich den globalen Nummer-eins-Hit alt aussehen: Godzilla: King of Monsters spielte zwar weltweit innerhalb von nur drei Tagen bereits 179 Millionen Dollar ein, schaffte in Österreich aber nur Platz 4 mit mageren 9.617 Besuchern.

Story

Mit Aladdin bringt Regisseur Guy Ritchie den Märchenklassiker aus Tausendundeine Nacht als Realverfilmung: Aladdin (Mena Massoud) hat durch Flaschengeist Dschinni (Will Smith) drei Wünsche frei.

Kino-Top-3 der Woche

1 Aladdin. 26.760 Besucher.

2 John Wick 3. 17.066 Besucher.

3 Rocketman. 9.762 Besucher.