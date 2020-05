So abgehoben leben Harry & Meghan in Hollywood

USA. Seit März leben Herzog und Herzogin von Sussex Harry (35) und Meghan (38) im mondänen Beverly Hills. Und dort lassen sie es sich gut gehen: Berichten zufolge wohnen sie in der Nobel-Wohnanlage Beverly Ridge - ein streng bewachtes Multi-Millionärs-Areal mit Blick auf den Hollywood-Schriftzug. Beiden war es wichtig, dass die Öffentlichkeit möglichst wenig vom neuen Zuhause mitbekommt, denn sie pflegen nach außen das Image als bodenständige, sozial engagierte, dem Trubel entfliehende Alternativ-Royals. Dazu passt ihr Haus in der Beverly Ridge-Anlage nicht so recht zusammen.

Sie wohnen in einer Luxusvilla in einer Superreichen-Enklave. Ihr neues Zuhause hat mehr als acht Schlaf- und zwölf Badezimmer, befindet sich auf einem neun Hektar großen Grundstück mit Pool und Tennisplatz. Die 18-Millionen-Dollar-Villa ist im toskanischen Stil gebaut.

Das Luxus-Haus gehört dem Filmproduzenten Tyler Perry (600 Millionen Euro Vermögen). Wie viel oder ob Harry und Meghan überhaupt dafür zahlen, ist unbekannt.

© Google Earth/Fotomontage