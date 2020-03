So sieht Ariana Grande nicht mehr aus

Wow, was für eine Veränderung! Die 26-jährige Sängerin Ariana Grande hatte lange Zeit einen speziellen Look für ihre Haare. Sie trug Extensions und Pony, hatte sich die Mähne bleichen lassen. Nun zeigt sie sich komplett verändert auf Instagram. Grande präsentiert sich mit dunklen Locken – ein sehr verspielter Look!

Ariana Grande: Neues Leben

Für viele Fans ist dieser radikale Schritt auch ein Zeichen dafür, dass Ariana ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlägt, privat wie beruflich: Die Verlobung mit Pete Davidson ist vor einiger Zeit geplatzt, sie stürzte sich in Arbeit. Nach einer langen Tour arbeitet die Sängerin nun an einem neuen Album.