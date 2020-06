So sieht die kleine Emma aus Friends heute aus

Friends gehört zweifellos zu den populärsten Sitcoms der letzten 25 Jahre. Zehn Staffeln lang verfolgten Fans weltweit das Leben der sechs Freunde in New York. Am Ende der 8. Staffel gesellte sich dann ein Baby dazu – die kleine Emma.

Die Tochter von Rachel und Ross wurde von den Zwillingen Cali und Noelle Sheldon gespielt. Inzwischen sind die beiden Mädchen 18 Jahre alt und haben gerade die High School abgeschlossen.

Zudem wollen sie nun auch als Schauspielerinnen durchstarten. Vergangenes Jahr waren sie im Horror-Film „US“ an der Seite von Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o zu sehen.

An ihre Zeit bei „Friends“ können sich Cali und Noelle natürlich nicht mehr erinnern, stolz sind sie dennoch auf ihre Rolle als Emma. Auf Instagram posteten sie zuletzt ein Bild vor dem legendären „Central Perk“.