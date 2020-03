Sogar 'Rambo' fürchtet sich vor dem Coronavirus

Das Coronavirus hat inzwischen auch die USA erreicht. Aktuellen Zahlen zufolge sind bis jetzt 1.010 Personen am Virus erkrankt und 31 Menschen gestorben. Besonders betroffen davon ist auch Kalifornien.

Die Bürger treffen nun auch hier Vorkehrungen und befolgen strengere Hygienemaßnahmen. Dies trifft auch auf einige Hollywood-Stars zu, wie hier Sylvester Stallone. „Rambo“ wurde am Montag in einem Supermarkt in Beverly Hills fotografiert, als er in weißen Latex-Handschuhen seine Einkäufe aufs Förderband legte.

Der 73-Jährige trug dabei eine unauffällige schwarze Jacke, schwarze Jeans und passende schwarze Turnschuhe. Wie „TMZ“ berichtet, kaufte Stallone in einem Bio-Supermarkt hauptsächlich äußerst gesunde Lebensmittel ein.

USA planen Wirtschaftspaket