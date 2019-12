Sonja Kirchberger auf dem Weg in den Dschungel

Australien. Die Wiener Schauspielerin Sonja Kirchberger (55) hat sich auf den Weg in den Dschungel gemacht. Vom Flughafen Frankfurt aus begann die Reise nach Australien, wo die 55-Jährige am 10.Jänner 2020 als Teilnehmerin in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zu sehen sein wird. Auf Instagram postete sie ein Selfie mit der Bildunterschrift "On my Way...!" samt Hashtags "#traveling #happyme #lifeisgood".

Neben Kirchberger soll die neue Staffel der RTL-Show auch mit anderen, hochkarätigen Promis aufwarten: Ex-"GZSZ"-Star Raúl Richter, Daniela Büchner, Claudia Norberg, Ex-Box-Weltmeister Sven Ottke, "DSDS"-Sieger Prince Damien, Ex-CDU-Verkehrsminister Günther Krause, TV-Trödler Markus Reinecke, "DSDS"-Kandidatin Antonio Komljen, Anastasiya Avilova, "Love-Island"-Star Elena Miras und Bachelorette-Kandidat Marco Cerulla.