Spice Girls: So hoch ist ihr Vermögen

Pop-Gruppe Spice Girls plant ein Bühnen-Comeback. Das kündigten vier der ehemals fünf Mitglieder in einem Video auf ihren Social-Media-Kanälen an. Im Juni 2019 geben die Spice Girls demnach sechs Konzerte in Großbritannien, beginnend mit einem Auftritt in Manchester am 1. Juni, wie die Gruppe u.a. via Twitter mitteilte. Am Montag, 5.11., war die Sensation perfekt: Die britischeplant ein Bühnen-Comeback. Das kündigten vier der ehemals fünf Mitglieder in einem Video auf ihren Social-Media-Kanälen an. Im Juni 2019 geben die Spice Girls demnach sechs Konzerte in Großbritannien, beginnend mit einem Auftritt in Manchester am 1. Juni, wie die Gruppe u.a. via Twitter mitteilte.

Victoria nicht dabei

Das Abschlusskonzert steigt am 15. Juni im Londoner Wembley Stadium. Mel C (44), Geri Halliwell (46), Emma Bunton (42) und Mel B (43) wollen es noch einmal wissen. Nicht dabei sein wird Victoria Beckham (44). Die Ehefrau des englischen Ex-Fußball-Nationalspielers David Beckham (43) widmet sich Medienberichten zufolge lieber ihrem Mode-Label.

Neue dabei

Stattdessen stößt die 29 Jahre alte Sängerin Jess Glynne dazu. In dem Video, in dem die Spice Girls im Stil einer Nachrichten-Live-Schaltung zu sehen sind, fehlte sie aber. Sie wird als Special Guest auftreten. Die Spice Girls liefern sich in dem einminütigen Video ein Wortgefecht über die richtige Kleidung für ihre Comeback-Ankündigung, bevor sie einen ihrer Hits anstimmen.

Reiche Girls, bis auf...

Doch auch ohne ein Comeback hätten alle der Mitglieder der Spice Girls ein gutes Auskommen. Wenn denn alle clever gespart hätten! Die britische Sun hat nun eine Aufstellung über das Vermögen der einzelnen Mitglieder veröffentlicht.

Posh

Victoria Beckham hat mit geschätzten 240 Millionen Pfund (274 Millionen Euro) das meiste Geld angehäuft. Der Bärenanteil davon dürften Einkünfte ihres Modelabels sein. Das Vermögen von Ehemann David ist hier übrigens nicht mit eingerechnet.

Ginger

Geri Halliwell hat um die 31,5 Millionen Pfund (36 Millionen Euro) eingenommen. Vieles hat sie noch aus ihrer Zeit mit der Girl Group, doch auch ihre Buchserie, TV-Rollen und Liedkompositionen brachten Halliwell einiges Cash ein.

Sporty

Mel C soll um die 27 Mio. Pfund (30 Mio. Euro) wert sein. Diese Zahl setzt sich aus Einkünften mit den Spice Girls zusammen, Theater- und Filmrollen sowie einer erfolgreichen Solo-Gesangskarriere.

Baby

Emma Bunton verfügt über 21 Millionen Pfund (24 Millionen Euro). Neben früheren Einnahmen hat sie in den letzten Jahren auch Geld als Moderatorin und Jurorin einer Eislaufshow verdient.

Scary

'Nomen est omen' - in diesem Fall denn absolut erschreckend ist die Tatsache, dass Mel B ihr ganzes Vermögen von etwa 37 Millionen Pfund (42 Millionen Euro) verblasen hat. Während der Scheidung von Ex Stephen Belafonte wurde bekannt, dass Mel ihr ganzes Vermögen ausgegeben hat. Aber keine Angst - zurzeit verdient sie für ihre Jury-Tätigkeit bei America's Got Talent über 200.000 Dollar im Monat.