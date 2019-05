Spiel verloren: Channing Tatum zieht blank!

Channing Tatum (39, "The Hateful Eight", "Logan Lucky") zeigt sich auf Instagram nackt unter der Dusche, allerdings nicht ganz freiwillig. Der Schauspieler postete das freizügige Foto am Mittwoch auf seinem Account, mit dem Hinweis, dass Jessica Cornish (Popmusikerin Jessie J) das Bild ausgesucht habe.

Spiel verloren

Er habe ein Jenga-Spiel gegen Cornish verloren und als Verlierer musste er ein Foto ihrer Wahl auf Instagram posten, erklärte Tatum. Jenga ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem ein Turm aus Holzklötzen umgebaut werden muss. Er würde niemals wieder Jenga mit ihr spielen, witzelte der Schauspieler.

Frische Beziehung

Medien hatten seit dem vorigen Herbst über eine Liebesbeziehung der beiden Promis spekuliert. Die britische Popmusikerin (31, "Price Tag", "Bang Bang") und der Hollywood-Star wurden zusammen auf Konzerten gesehen, zudem nehmen sie mit Fotos und Kommentaren in ihren sozialen Medien aufeinander Bezug.

Trennung und Tochter