Star Wars: Heute startet großes Finale

Wer diese Einladung hat, der ist in Hollywood wirklich wichtig: Mit einer Gala-Premiere im Chinese Theatre in Los ­Angeles präsentieren heute Daisy Ridley, Adam Driver, Mark Hamill und Co. das Star Wars-Finale Der Aufstieg Skywalkers.

Nach 42 Jahren und 9 Milliarden Dollar Kassa kommt es in der 9. und letzten Episode zum letzten Laserschwertkampf zwischen den von den Jedi-Rittern unterstützten Rebellen und den bösen Sith.

Auftakt

Ab Mittwoch, 10 Uhr, läuft die 141-minütige Schlacht, bei der auch die 2016 verstorbene Carrie Fisher einen letzten Auftritt als Prinzessin Leia hat, dann in Österreich an.

Bis zum Wochenende gibt es nur mehr Restkarten. Über 120.000 Fans stürmen bei uns die Kinos. Weltweit erwartet man 350 Millionen Dollar Kassa.