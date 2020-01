Stars: Millionen für Feuer-Opfer

Canberra. Die gigantische Brandkatastrophe in Australien erschüttert die ganze Welt. Mittlerweile sind 26 Menschen in den Flammen umgekommen, Milliarden Tiere verendet und mehr als 10 Millionen Hektar Land devastiert – mehr als die Fläche Österreichs.

Ein Ende der gewaltigen Feuersbrunst ist nicht in Sicht: Eine neue Hitzewelle und aufkommende starke Winde in der Katastrophenregion New South Wales schüren die Brände. Horrorszenario wäre, so die Behörden, dass sich mehrere Großbrände zu einem „Mega-Feuer“ zusammenschließen. 240.000 Australier wurden mittels Notfall-Alarm informiert, sich auf das Schlimmste vorzubereiten.

Innerhalb der Bevölkerung des Landes nimmt die Wut auf das lasche Krisenmanagement und die verfehlte Klimapolitik von Premier Scott Morrison immer mehr zu. In Sydney skandierten Tausende Demonstranten „ScoMo muss weg“.

Beistand für die Krisengebeutelten Menschen in Austra­lien kommt unterdessen nun von prominenter Seite. Zahlreiche Stars aus der ganzen Welt erklärten sich in den vergangenen Tagen mit den Opfern der verheerenden Feuerkatastrophe solidarisch und kündigten an, in großem Stil zu spenden.

Das Who’s who der Showbranche spendet Millionen

An vorderster Front sind dabei Stars mit australischem Background, wie etwa die Schauspielerin Nicole Kidman und Chris Hemsworth, die beide jeweils eine Million australische Dollar (618.000 Euro) spenden wollen. Auch die aus­tralischen Superstars Hugh Jackman und Russell Crowe erklärten, die Brandopfer unterstützen zu wollen. Solidarisch erklärten sich auch US-Stars wie Leonardo DiCaprio, der via Stiftung „Earth Alliance“ 2,7 Millionen Euro lockermachte.

Weitere Spenden kommen von Patricia Arquette, Naomi Watts, Ellen DeGeneres, Kylie Jenner, Pink, Selena Gomez, Shawn Mendes, der Band Metallica (500.000 Dollar) und Elton John (1 Mio. Dollar). Auch internationale Sportler wie F1-Weltmeister Lewis Hamilton und Tennisstars sind mit dabei.

Benefiz-Konzert mit Queen am 16. Februar

Sydney. Der in Australien bekannte Musikpromoter TEG veranstaltet am 16. Februar im großen ANZ-Stadion in der Millionenmetropole Sydney das große Benefizkonzert „Fire Fight Australia“.