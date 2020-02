Steven Spielbergs Tochter dreht jetzt Schmuddel-Filmchen

In einem neuen Interview enthüllte der in Nashville lebende Filmstar für Erwachsene, der von Filmregisseur Spielberg (73) und seiner Frau Kate Capshaw (66) als Baby adoptiert wurde, dass sie ihren Eltern erst vor kurzem von ihrer neuen Arbeit erzählt hat und dass sie ihre Berufswahl sehr unterstützen.

"Meine Sicherheit hat für sie immer oberste Priorität", sagte sie gegenüber The Sun und enthüllte, dass sie ihnen am Wochenende über FaceTime die Neuigkeiten mitgeteilt hatte. "Ich mache das, nicht aus dem Drang heraus, jemanden zu verletzen oder boshaft zu sein. Ich mache das, weil ich meinen Körper auf eine Weise ehren möchte, die lukrativ ist."

© Mikaela Spielberg/Instagram

"Aus ihrem Körper Kapital schlagen"

Mikaela sieht sich selbst als eine "sexuelle Kreatur" und erklärt weiter, dass sie bestrebt sei, einen Weg zu finden, "aus ihrem Körper Kapital zu schlagen". Ein traditioneller Beruf würde nicht in Frage kommen und würde "ihre Seele nicht befriedigen".

Ihre neue Karriere würde ihr ein Gefühl der "Macht" und des "Vertrauens" geben und enthüllt eine schreckliche Wahrheit.

© Mikaela Spielberg/Instagram

Als Kind "misshandelt"

Die angehende Stripperin, ein weiterer Zweig im erwachsenen Business, den sie anstrebt, ist vielleicht auf ihre Kindheit zurückzuführen. Als Kind wurde sie von "Raubtieren" misshandelt, was in weiterer Folge eine Reihe von psychischen Problemen auslöste. In den letzten Jahren hatte Mikaela mit Magersucht, Borderline-Persönlichkeitsstörung und Alkoholismus zu kämpfen. Alles ein Ergebnis des sexuellen Missbrauchs in der Kindheit. Die Täter sind und waren nicht Teil der Familie oder des inneren Freundeskreises ihrer Eltern, versichert sie.



Mikaela, die mit dem 47-jährigen Dartspieler Chuck Pankow verlobt ist, erklärte, dass sie sich durch die Arbeit in der Pornoindustrie "gut" fühle, weil sie andere "befriedigen" könne, ohne "verletzt" zu werden.



Bisher hat Mikaela nur an Solo-Videos gearbeitet, die sie selbst produziert und dann auf der beliebten kostenlosen Porno-Website PornHub veröffentlichte. Seitdem hat sie jedoch ihre Clips entfernt, weil sie ihre Erlaubnis zur Unterhaltung für Erwachsene in Tennessee einholen möchte, bevor sie weitere Inhalte teilt.

Steven Spielberg, das Regisseur-Genie

Steven Spielberg, Regisseur von Filmen wie E.T., Der Weiße Hai, Jurassic Park, Schindlers Liste, Der Soldat James Ryan oder der Indiana Jones-Reihe hat laut Forbes ein Vermögen zwischen 3,7 und 6,08 Milliarden Dollar / etwa 5 Miliarden Euro.

Ihre Berufswahl wurde also bestimmt nicht wegen des Geldes getroffen...