Bereits seit 1995 richtet Vogue-Chefin Anna Wintour alljährlich die Met-Gala, eines der wichtigsten Events der Modebranche, im Metro­politan Museum of Art in New York aus. Heuer fand die glamouröse Veran­staltung unter dem Motto „Camp Notes on Fashion“ statt. Die Modeparole stammt aus dem gleichnamigen Essay von Susan Sontag aus dem Jahr 1964. Darin ging es um die Liebe zur Übertreibung und zum Unnatürlichen.

Daran hielten sich Stars wie Supermodel Cara Delevingne, Kylie Jenner, Gigi Hadid oder Kim Karda­shian liebend gerne und bewiesen jede Menge Kreativität bei der Auswahl ihrer Red-Carpet-Looks. Viel Haut, Glitzer, Farbe und Plastik kamen da zum Vorschein.

Eine stahl jedoch wieder einmal allen die Show: Drama-Queen Lady Gaga. Sie kam erst im pompösen Galakleid mit pinkem Umhang, ließ dann aber Schicht für Schicht fallen, um sich letztendlich in knapper Unterwäsche, Glitzer-High-Heels und Netzstrümpfen vor den Fotografen zu rekeln.

