Swift als Christkind zum 30er

Party. Sexy Minikleid, sündige Overknees und Weihnachts-Mütze – Taylor Swift als heißestes Christkind der Welt. Beim iHeart Radio’s Z100 Jingle Ball im New Yorker Madison Square Garden ließ sie Freitagnacht 15.000 Fans und Musik-Kollegen wie Camila Cabello, Grammy-Favoritin Lizzo, Lewis Capaldi oder Lennon Stella zu Pop(o)-Hymnen wie Shake It Off abtanzen und wurde dafür mit einer Riesen-Torte voll süßer Katzenmotive belohnt – als Überraschung zum 30er!

Danach ging’s mit Katie Holmes, Olivia Wilde und Martha Hunt zur geheimen Geburtstags-Party – ausgerichtet von Busenfreundin Gigi Hadid. Die größten Geschenke gab’s schon vorab: Golden-Globe-Nominierung für den Cats-Titelsong Beautiful Ghosts und die Ehrung als „Frau des Jahrzehnts“ vom Billboard-Magazin.