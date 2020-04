Sylvie Meis: Sexy Geburtstagsgrüße

Da lässt sich eine ihren Ehrentag trotz Pandemie-Alarm nicht verderben: Sylvie Meis hat ihren 42. Geburtstag bei sich zu Hause gefeiert. Sylvie musste dabei – bis auf die Gästeschar - auf nichts verzichten, wie es scheint: Sie hat eine Torte geschenkt bekommen, farbenfrohe Luftballons und Prosecco zum Anstoßen.

Sylvie Meis: Sexy Clip

Dass sich die 42 Jahre alte Blondine in ihrer Haut pudelwohl fühlt, sieht man auf dem Clip, den sie auf Instagram gepostet hat. Darin gibt sie sich wie immer ziemlich sexy. Sie schreibt dazu, dass sie sehr dankbar für dieses neue Lebensjahr ist.

Diesen Sommer steht noch eine weitere große Feier für Meis an – sie wird ihren Verlobten, den Künstler Nicolas Castello heiraten. Wunschdestination für die Feierlichkeiten ist die Toscana, ob das klappen wird, steht freilich noch in den Sternen. Es wird eine ganz intime kleine Hochzeit im privaten Kreise. Es wird nicht – wie alle denken – ein Riesen-Showbiz-Zirkus", so Sylvie vor kurzem in einem RTL-Interview.

Teures Brautkleid

Auch zum Hochzeitskleid hat Sylvie etwas ausgeplaudert. Sie wählt eine traumhafte Kreation des Labels Galia Lahav. Die Roben, die auch Hollywood-Stars gerne tragen liegen preislich zwischen 9.500 bis 28.000.