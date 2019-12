Beim Weihnachtskultfilm "Tatsächlich... Liebe" begeisterte Thomas Brodie-Sangster in der Rolle eines kleinen Buben mit großen traurigen Augen, der zuerst seine Mama verliert und dann Liebeskummer erlebt.

Brodie-Sangster: Star in "Tatsächlich... Liebe"

Der kleide Blondschopf spielte diese Rolle auf den Punkt und sich in die Herzen der Zuseher. Unvergessen der Schluss des Filmes, wo der kleine Knirps für seine Gefühle einsteht und seiner ersten großen Liebe durch Sicherheitskontrolle hindurch am Flughafen nachläuft, nur um ein letztes Wort des Abschiedes zu wechseln. Damals war Brodie-Sangster zwölf Jahre alt, nun ist er 29, also schon erwachsen. Und fast hätten wir ihn auf den neuesten Fotos nicht erkannt: Denn Thomas trägt einen sehr speziellen Bart, nämlich an der Oberlippe.

© Getty Images

Aktuelles Bild von einem Event: Brodie-Sangster

Das hat er seit seinem Erfolg gemacht

Was hat sich zwischen damals und heute bei ihm getan? Brodie-Sangster spielte in "Game of Thrones" mit und auch in "Maze Runner". Für die nächste Zeit sind gleich drei neue Projekte mit ihm angesagt, darunter Synchronisationsjobs für Animationsfilme.

© Getty Images