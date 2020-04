Teenie-Schwarm Logan Williams: Tod mit 16

Er hatte eine große Karriere vor sich, sind Kollegen sich einig: der kanadische Schauspieler Logan Williams. Doch nun ist er völlig unerwartet mit nur 16 Jahren am 2. 4. verstorben, das berichten US-Medien unter Berufung auf Marlyse Williams, Logans Mutter.

Corona-Maßnahmen verhindern Trauer

Noch sei unklar, was die Ursache für die Tragödie sei, die ganze Familie sei am Boden zerstört. Wegen der Corona-Krise könne die Familie diese schwere Zeit nicht zusammen durchstehen. Für Marlyse sei es besonders schwer, jetzt ihre Eltern nicht umarmen zu können. Immerhin hätten die ihr einziges Enkelkind verloren. „Ich kann meine Eltern, die ihr einziges Enkelkind verloren haben, nicht mal umarmen. Es ist wirklich hart.“

Karriere von Williams

Williams war bekannt aus dem Film „The Flash“, in dem er die junge Version von Barry Allen darstellte. In der Serie „Janette Oke: The Coal Valley Saga“ spielte er an der Seite von Lori Laughlin.

Ein Co-Star zollt ihm Tribut