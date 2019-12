Todesdrama um Teenie-Star Jack Burns (14)

Der schottische Jungschauspieler Jack Burns war erst 14 Jahre alt, sein Leben lag noch vor ihm. Am 1. Dezember wurde er tot in seinem Elternhaus aufgefunden. Noch ist die Todesursache nicht klar, lediglich as nicht "verdächtig" wurde sein Ableben eingestuft.

Jack Burns war ein aufstrebender Star

Burns ist schon seit einigen Jahren als Schauspieler tätig, auch als Ballett-Tänzer tat er sich als äußerst begabt hervor. In der Netflix-Serie "One of Us" wurde er einem breiteren Publikum bekannt; in verschiendenen BBC Produktionen wirkte er ebenfalls mit.

Hatte er Probleme?

Seine Tanzakademie veröffentlichte nun ein rührendes Posting der Verabschiedung. Freunde und Bekannte beschreiben den 14-jährigen Jungschauspieler als äußerst lieben Menschen. Doch er soll in Probleme verwickelt gewesen sein...