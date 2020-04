Toter "Crocodile Hunter": Tochter hat geheiratet

Im Jahr 2006 hat sich die schreckliche Tragödie rund um „Crocodile Hunter“ Steve Irvin ereignet. Völlig überraschend starb er bei einem Dokumentar-Dreh – der Stachel eines Rochen hatte sein Herz durchbohrt. Seine Familie rund um Witwe Terri und die Kinder Bindi und Robert führen sein Vermächtnis, die Arbeit im Australia Zoo, fort.

Bindi von Bruder zum Altar geführt

Nun hat seine 21 Jahre alte Tochter Bindi ein besonders schönes Symbol gesetzt und auf dem Gelände des Parks geheiratet. Das gedenken an ihren Vater kam bei der Zeremonie auch nicht zu kurz; Bruder Robert führte seine Schwester stellvertretend zu ihrem Bräutigam.

Berührende Worte

Ein sehr emotionaler Moment für alle beteiligten: „Meine Schwester zum Altar zu geleiten war einer der schönsten Momente meines Lebens. Du bist so eine wunderbare Schwester, eine Freundin die stets zu mir steht und ich freue mich, dass du deinen Chandler gefunden hast.“ Die Trauung fand bereits am 23. März statt, kurz vor dem Lockdown in Australien.