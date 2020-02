Trauer um ''Sex-and-the-City''-Star

Die Schauspielerin Lynn Cohen, bekannt aus der Fernsehserie "Sex and the City", ist tot. Die 86-Jährige sei am Freitag in New York gestorben, bestätigte ihr Manager Josh Pultz der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.

© Getty Images



Dem Magazin "Hollywood Reporter" zufolge wurde Cohen 1933 in Kansas City im Zentrum der USA geboren und hatte ihren ersten größeren Auftritt im Film "Without a Trace" 1983. Zur Erfolgsserie "Sex and the City" sei sie im Jahr 2000 gestoßen, sie spielte dort die Rolle der Haushälterin Magda. Außerdem war Cohen in anderen TV-Serien wie "Law and Order" und dem Film "Die Tribute von Panem" zu sehen.