Vera Wang (70) zeigt sich auf Instagram supersexy

Auf Instagram zeigt sich Vera Wang mit bauchfreiem Top und Hotpants – und ihre Fans können kaum glauben, dass die Designerin bereits 70 Jahre alt ist. Sie sei ein "ewiger Teenager", lauten einige Kommentare unter ihren Bildern.

Die Corona-Zeit verbringt Designerin Vera Wang auf ihrem Anwesen in Miami Beach. Beinahe täglich postet sie aus ihrer Quarantäne Fotos, die sie top in Form zeigen. Am 27. Juni feierte die ehemalige Eiskunstläuferin Geburtstag. Kürzlich verriet sie dem Magazin „Harper‘s Bazaar“, dass sie gleich nach der Pariser Modewoche zusammen mit ihrer „Fashion Family“ in den Lockdown gegangen sei. „Alle von ihnen sind extrem fit, was mich dazu veranlasste, an den meisten Tagen zu trainieren“, sagte sie.