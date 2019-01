Vergewaltigung! Chris Brown in Paris festgenommen

Sänger Chris Brown wurde in Paris festgenommen, nachdem eine Frau Anzeige gegen ihn erstattet hat. Der Vorwurf: Vergewaltigung. Ein Polizist sagte via AP, dass die Anzeige in einem Bezirk im Nordwesten von Paris eingegangen sei. Auch betroffen: zwei seiner engsten Mitarbeiter, darunter der Bodyguard des US-amerikanischen Sängers. Diese sollen an dem Vorfall maßgeblich beteiligt gewesen sein, heißt es in Presseberichten.

Untersuchungshaft

Seit Montag (21.1.) sollen die drei Männer in Untersuchungshaft sitzen. Noch ist nicht genau bekannt, von wem die Anzeige stammt; die Rede ist von einer 24-jährigen Frau. Der Vorfall soll sich am 15. Jänner ereignet haben, nachdem Brown die Frau in einem Pariser Nachtclub kennengelernt habe und sie ihm ins Hotel folgte.

Schlug Rihanna

Chris Brown wurde einer größeren Öffentlichkeit bekannt, als er 2009 seine damalige Freundin Rihanna schwer verprügelte und die Bilder ihres blutigen und geschwollenen Gesichtes online auftauchten. Seine Bewährung für das damals daraus resultierende Urteil endete 2015.