Verliebt! Das ist Lady Gaga's geheimer neuer Freund

Endlich erfahren wir mehr über den neuen Freund von Lady Gaga. Seit kurzem wurde in US-Medien über eine neue Liebe der Pop-Diva spekuliert. Nun weiß man, wer den neue Begleiter der Sängerin ist.

© Getty Images

Michael Polansky bei einem Event

Das ist der Neue

Michael Polansky heißt der Mann an ihrer Seite, zum ersten Mal wurden sie zu Neujahr in Las Vegas zusammen entdeckt. Er ist ein Harvard-Absolvent und äußerst erfolgreicher Unternehmer und Investor. Er ist unter anderem verantwortlich für das Immuntherapie-Zentrum von Facebook-Co-Gründer Sean Parker. Laut den beiden nahe stehenden Quellen sollen sich Gaga und Parker bereits seit einer Weile kennen.

Gaga und Polansky: So kam es zur Liebe

Sie war des öfteren Gast in seiner Villa in L.A. wo er Promis zu Charity-Veranstaltungen einlädt. Polansky soll ein geerdeter Mensch sein, sehr gescheit und es ernst meinen mit der Sängerin. Derzeit urlauben die beiden in Miami und wurden schon schmusend am Hotel-Balkon entdeckt.

© Photo Press Service/www.pps.at

Gaga leicht bekleidet am Balkon in Miami