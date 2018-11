Victoria's Secret: Ist das der letzte Auftritt für SIE?

Die mit Spannung erwartete diesjährige extravagante Unterwäsche-Modenschau von "Victoria's Secret" wird am Donnerstag (8. November) in New York City gefilmt und im Dezember ausgestrahlt.

Letztes Mal?

Während dieses Mal wieder Debüts am heiß begehrten Laufsteg anstehen, wird es vermutlich auch einen Abschied geben. Adriana Lima, das Model das im Jahr 1999 (!) das erste Mal als Engel zu sehen war (im Bild die Zweite von rechts), soll aufhören, wie verschiedenen Medien spekulieren.

Aufhören

Kollegin Georgia Fowler meinte in einem Gespräch mit "Grazia": "Ich denke, es wird ihr letztes Jahr sein." Das 37-jährige Model aus Brasilien ist seit 2010 das offizielle Ober-Model der "Victoria's Secret"-Engel. Lima hat zwei Töchter und lebt in New York.

Ungeschönt - Lima zeigt hartes Workout