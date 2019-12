Die Luxus-Jacht von Popstar Marc Anthony ist in Flammen aufgegangen: Nach Angaben der Feuerwehr fing das 36,5 Meter lange Schiff "Andiamo" des Ex-Mannes von Jennifer Lopez in der Nacht auf Donnerstag im Hafen von Miami Feuer und verbrannte vollständig. Verletzt wurde demnach niemand.



Die Löscharbeiten der Feuerwehr hätten zwei Stunden gedauert, bis der Brand unter Kontrolle gewesen sei, teilten die Behörden mit. Zu diesem Zeitpunkt sei das Schiff aber bereits komplett zerstört gewesen. Unklar blieb, ob sich jemand auf der Jacht aufhielt, als das Feuer ausbrach.



Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach Behördenangaben griffen die Flammen nicht auf andere Schiffe über.



Der Website TMZ zufolge wollte Anthony, der für seine Liebeslieder bekannt ist und sich gern mit anderen Stars auf der Jacht präsentierte, die "Andiamo" verkaufen. Ihr Wert wird demnach auf rund sieben Millionen Dollar (6,30 Mio. Euro) geschätzt.



Laut TMZ boten die fünf Kabinen und Schlafzimmer in der Jacht Platz für zwölf Personen. Sie verfügte demnach zudem über einen Whirlpool, einen Grill, Satelliten-TV sowie einen WLAN-Anschluss.