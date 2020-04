Was? Amy Schumers Sohn hieß ‘genital‘?

Alle werdenden Eltern kennen es: Die Wahl des Namens für den Nachwuchs ist oftmals schwierig und kompliziert. Sollte der Name doch mehrere Kriterien erfüllen. Wenn sich auch über Geschmack – gerade bei diesem Thema – herrlich streiten lässt, so ist der Name in manchen Fällen tatsächlich unpassend.

Schumer: Ehrung ging nach hinten los

So geschehenen bei Schauspielerin Amys Schumer. Sie hat ihrem Sohn den Namen Gene Attell gegeben. Die Vergabe des zweiten Vornamens sollte einen Freund der Familie ehren, doch er machte aus dem Namen in Kombination und englischer Aussprache eine Kombi, die sich verdächtig nach Genital anhört.

Wurde geändert

Und der Nachname des Kleinen, der wie sein Vater Fischer heißt, machte es nämlich noch schlimmer: Genital Fissure. Mit dem zweiten Wort wird oft ein schmerzhafter Riss (zum Beispiel am After) bezeichnet. Amy kann nachdem der zweite Name von Attell zu David geändert wurde, schon wieder Späße über die Angelegenheit auf Instagram machen.