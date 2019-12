Weihnachten mit Gabalier und Fischer

Fixpunkt. Jahr für Jahr versüßt uns Superstar Helene Fischer (35) den ersten Weihnachtsfeiertag mit ­ihrer TV-Show aufs Neue. Auch heuer hat die Schlager-Queen wieder ein ganz besonderes Programm zusammengestellt. Bereits gestern und noch heute zeichnet Fischer ihre Show voller Musik und überraschenden Duetten, speziellen Inszenierungen und natürlich spektaku­lärer Akrobatik in Düsseldorf auf. Dabei hält die Gästeliste auch einige Über­raschungen bereit.

Line-up. Allen voran wird Volks-Rock ’n’ Roller Andreas Gabalier (35) mit Helene auf der Bühne stehen und für Weihnachtsstimmung vor den TV-Geräten sorgen. Gabalier sorgte gestern auch noch für Furore, als bekannt wurde, dass er am 21. und 22. August 2020 gleich an beiden Tagen beim Musikfestival in Kitzbühel auf der Bühne stehen wird!

Überraschung. Für Lacher sorgt Comedian ­Bülent Ceylan. TV-Beauty Michelle Hunziker wird ebenfalls auf der Bühne strahlen. Gespannt sein darf man aber vor allem auf eines – die Inszenierung von ­Fischer gemeinsam mit Thomas Gottschalk, Heinz Hoenig und Mark Keller, die Szenen aus dem Musical My Fair Lady zum Besten geben werden. Zu ­sehen am 25. Dezember um 20.15 Uhr auf ORF 2.