Weihnachts-Film-Legende stirbt zu Weihnachten

Große Trauer um den legendären TV-Produzenten Lee Mendelson. Wie sein Sohn Jason gegenüber CNN bestätigte, starb der 86-Jährige ausgerechnet zu Weihnachten an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung.

"Wir sind sehr traurig, dass wir unseren wunderbaren Vater verloren haben“, so Jason Mendelson in einer Stellungnahme. Für den TV-Produzenten selbst sei es allerdings kein schlechter Zeitpunkt gewesen: „Lee hätte gesagt, dass es ein schöner Zufall sei, an Weihnachten zu sterben“, erklärt sein Sohn gegenüber CNN.

Lee Mendelson ist vor allem für seine zahlreichen Specials der Zeichentrickserie „Die Peanuts“ bekannt. Am berühmtesten war sein Kurzfilm „A Charlie Brown Christmas". Mendelson schrieb dafür auch den Text zum Song „Christmas Time is Here"