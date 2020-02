Wenn ihr Verlobter nicht 3.000 € für ihr Valentinsgeschenk ausgibt, verlässt sie ihn

Eine Karte und Rosen sind der Britin Chantal Blakey nicht genug: Am Valentinstag erwartet sie, dass ihr Verlobter ihr ihre Wunschliste erfüllt, an der sie seit 11 Monaten arbeitet. Und die umfasst Geschenke im Gesamtwert von 3.000 Euro, berichtet die britische Tageszeitung "The Sun". Die 22-Jährige habe eben "hohe Standards", so ihre Rechtfertigung. Außerdem wolle sie eine ganze Woche lang beschenk werden – nicht nur an einem Tag.

Sollte sie die Geschenke nicht bekommen, würde sie ihren Verlobten knallhart verlassen. Auf der Liste steht dieses Jahr übrigens auch "Flower Bombing". Das bedeutet, sie möchte so viele verschiedene Blumensträuße bekommen, dass ihr Schreibtisch überschwemmt wird von Blumen.