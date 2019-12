Da staunte selbst Moderator Günther Jauch nicht schlecht. Schon bei der zweiten Frage strauchelte die "Wer wird Millionär"-Kandidatin Lena Kotucha ordentlich und dabei ging es erst um 100 Euro.

Die Frage selbst war eigentlich gar nicht so schwer. "War dem Großen Vorsitzenden von China übel, dann war ... A: Kah nasta, B: Doppell kopf, C: Bleck jack, D: Mao mau"

Und während für die meisten daheim und auch im Studio klar war, dass es sich um Antwort D handelte, hatte Lena absolut keine Ahnung. Zunächst setzte sie auf Antwort B, ehe sie sich umentschied und zu C tendierte. "Nein, es ist Bleck jack!", so die Kandidatin. Ganz sicher war sie sich dann aber nicht und dachte auch noch mal über "Kah nasta".

An diesem Punkt hatte Jauch schon ernsthafte Zweifel und zeigte auch ein wenig Schadenfreude: "Es liegen 0 Euro in der Luft! Das hatten wir lange nicht", so der beliebte RTL-Moderator. Schließlich griff die Blondine zum Joker und befragte das Publikum. Hier waren sich 98 % einig und tippten auf D. Damit waren die 100 Euro für Lena zumindest geschafft.

Dann lief es deutlich besser, aber hier und da gab es den ein oder anderen Stolperstein. Schließlich langte das Wissen für 16.000 Euro. Was Lena mit dem Geld machen will? "Ich möchte gerne mit meinem Hund, der mittlerweile 12 Jahre als ist, eine Weltreise machen!", so die Kandidatin.